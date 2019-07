«I gay sono persone malate. Possibili pedofili e maniaci»: medico del CTO di Milano choc

Martedì 16 Luglio 2019, 14:47

«I gay sono persone malate. Parola di medico» Queste le dichiarazioni shock di Giovanna Foracchia, medico del CTO ‘Gaetano Pini’ di Milano, sui social.Qualche giorno fa un certo Gabriele Riva ha pubblicato un post omofobo: “Quando sono nato era proibito essere gay, dopo è stato accettato e pubblico. Oggi è un orgoglio. L’unica cosa che spero è di morire prima che diventi obbligatorio”.I commenti non si sono fatti attendere. A far scalpore, soprattutto quelli del medico Giovanna Foracchia, che ha risposto così: “Per me è una malattia come le malattie psichiatriche. Io avevo un gatto che era sospettato essere gay, questo dimostra che è una malattia. L' omosessualità può sfociare nella ‘maniacità’ sessuale e pedofilia. Se fossi ministro della sanità non permetterei le adozioni ai gay. i gay sono persone malate. Molte volte l’omosessualità può sfociare nella pedofilia e nella maniacità sessuale. Parola di medico.”Michele Usuelli, consigliere regionale della Lombardia e neonatologo alla clinica Mangiagalli di Milano, ha commentato le parole della dottoressa Foracchia: «Affermazioni di questo genere sono aberranti, ancor più se vengono da un medico, e dimostrano quanta strada è ancora da fare nella lotta all’omofobia anche tra chi in teoria ha un maggior livello d’istruzione. Segnalerò la vicenda all’Ordine dei medici perché valuti i provvedimenti da adottare. Poco più di un mese fa, il 29 maggio 2019, l’assemblea generale dell’Oms deliberava finalmente di rimuovere dall’elenco delle malattie mentali anche l’incongruenza di genere, cioè la transessualità. Il mondo si muove in un’altra direzione, compresi i Paesi più indietro in tema di diritti civili. Qualcuno in Italia fa ancora fatica ad accettarlo».