Incidente per Gallera, sbatte la testa e rimedia 30 punti di sutura. Ecco cosa è successo

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Agosto 2020, 18:48

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera si è ferito al capo giocando al paddle (una sorta di tennis su campo ridotto) mentre era in vacanza a Lavagna (Genova). Lo ha raccontato lo stesso assessore sulla sua pagina Facebook, mostrando due foto con la testa completamente fasciata.«Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente» ha scritto Gallera. «Oggi durante una partita di paddle tra amici ho colpito violentemente la testa contro un'inferriata metallica. Nessun problema neurologico, però mi hanno dovuto dare 30 punti per due profonde ferite al capo. Devo ringraziare il 118 di Santa Margherita per l'efficienza e i medici e gli infermieri del PS di Lavagna per la professionalità e la disponibilità. Ora sono rientrato a Milano e rimarrò ricoverato un paio di giorni in osservazione, speriamo senza problemi e conseguenze».