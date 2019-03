Tiramisù più lungo al mondo al CityLife: Galbani lancia la sfida al Guinness World Records

Una sfida all’ultimo cucchiaio di mascarpone quella che Galbani Santa Lucia lancia al Guinness World Records. Sabato 16 marzo nella suggestiva cornice di CityLife Shopping District a Milano per il tiramisù più lungo del mondo. Galbani Santa Lucia, marca amata da oltre 20 milioni di famiglie italiane, insieme ai pasticceri della Scuola di Cucina Teatro7|Lab e in collaborazione con AADV Entertainment si cimenterà nella preparazione di un Tiramisù da record con l’obiettivo di battere l’attuale record di 266,9 metri.



Un evento spettacolare dedicato alla città di Milano dove, a partire dalle 14, le persone potranno assistere all’allestimento del Tiramisù da record, intrattenuti da La Pina, Diego e La Vale - voci di punta di Radio Deejay - e, alla fine della prova, potranno assaggiare una fetta del #TiramisùDaRecord che sarà # ufficiale dell’evento. Galbani Santa Lucia, attenta al territorio e alle persone, si avvarrà della collaborazione di Last Minute Market, che dal 1998 affianca aziende e istituzioni nel recupero di cibo e nel suo riutilizzo per fini sociali, e che renderà l’evento Zero Sprechi: il tiramisù non consumato in loco sarà infatti confezionato e distribuito nelle diverse mense milanesi che sostengono i più bisognosi. Galbani da sempre svolge un ruolo attivo nel tessuto sociale e sostiene con donazioni e volontariato le comunità nelle quali è inserita; anche in questa occasione ha così deciso di compiere un gesto di solidarietà per celebrare questo evento.



Contando sulla storica collaborazione con il Banco Alimentare, donerà tutti gli ingredienti per la creazione di altre 15.000 porzioni (equivalenti a quelle stimate per la creazione del Tiramisù da record) a mense della Lombardia, della Toscana e dell’Emilia Romagna, condividendo così simbolicamente con la collettività questo speciale traguardo, dedicando un momento di dolcezza a coloro che sono in difficoltà. “Abbiamo deciso di organizzare un grande appuntamento per Milano con protagonista il dolce più amato dagli italiani – il tiramisù – ha dichiarato Mauro Frantellizzi, direttore Marketing Galbani – lanciando la sfida al Guinness World Record. Una festa che è anche un evento solidale che, grazie alle collaborazioni con Banco Alimentare e Last Minute Market, vuole portare un messaggio di fiducia verso il prossimo” – ha concluso Frantellizzi. L’appuntamento è per sabato 16 marzo dalle ore 14.00 presso il Mall al piano zero di CityLife Shopping District. © RIPRODUZIONE RISERVATA