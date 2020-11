Milano, Piano freddo a prova di pandemia: 2700 posti e una struttura per i positivi

Più dormitori per garantire più spazi e il distanziamento anti-Covid. Una struttura, immediatamente attiva, per i senzatetto positivi o in quarantena. E screening sanitari rafforzati, con tampone ai nuovi ospiti. Così il Piano Freddo di Palazzo Marino, per dare un letto a tutti i senza dimora, si adatta all’emergenza virus. Partirà da lunedì (fino a marzo) in concomitanza con un calo delle minime fino a zero gradi. «Abbiamo lavorato per affrontare al meglio la seconda ondata Covid, con un presidio sanitario e più prevenzione», commenta l’assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti. Rinnovando l’appello «a segnalare le persone che dormono in strada, magari ancora sconosciute, allo 02.8844 7646». Le prime strutture disposibili saranno aperte gradualmente per un totale di 2mila posti, che possono arrivare a 2.700. Da Casa Jannacci a Casa Rossa. A via Mambretti per gli homeless con patologie croniche, problemi di disabilità o di dipendenza. La struttura comunale in viale Fulvio Testi 302, con il sostegno sanitario di Emergency, accoglierà i senzatetto (15 i primi posti) con sintomi Covid o costretti all’isolamento. Le strutture Covid, nel caso la situazione lo richiedesse, diventeranno quattro. I test per individuare eventuali positivi fra i nuovi ospiti saranno effettuati nel Centro Sammartini, sempre con l’aiuto di Emergency. Poi, via via la prevenzione sarà estesa

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 07:20

