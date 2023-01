Gabriel, il giallo del modello morto: il festino con la «droga degli zombie» e l'ultimo messaggio all'ex fidanzato

di Redazione web

Un ultimo messaggio al suo ex fidanzato e poi Gabriel Luiz Dias Da Silva sarebbe entrato in quel vortice di dipendenza, fatto di sesso e droga, da cui non sarebbe più riuscito a scappare. Il 27enne brasiliano, istruttore di fitness ed escort, si è collegato a Whatsapp, alle 23.30 di mercoledì, il giorno successivo al festino fatale, poi più nulla. «Gabriel non si è più collegato a WhatsApp: è scomparso», rivela l'ultimo compagno della vittima, trovato morto poche ore dopo, all’alba di giovedì, in un appartamento di via Marinetti, a Milano, racconta il Corriere della Sera.

Il giallo della chat

«L’ultimo messaggio che mi ha scritto quella sera diceva: “Ieri sono tornato da Claudio”», ed il riferimento è all'uomo di 71 anni, pensionato di banca, con cui il modello usciva in cambio di soldi, che ha scoperto il cadavere del ragazzo ed ora è indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso.

Il giovane brasiliano, trovato a torso nudeo, aveva il viso su un sacchetto di plastica vicino al cuscino. «Ti posso garantire che Claudio non era il suo compagno: era solo un cliente che si era invaghito di Gabriel. E lui accettava di andarci sempre perché pagava bene. I soldi, le cene fuori, la bella vita, erano il modo con cui Claudio lo teneva legato a sé» aggiunge ancora l'ex, parlando al Corriere.

Droga degli zombie

Dopo la fine della relazione, il 27enne brasiliano si era buttato di nuovo nell'abuso di droga e nel sesso a pagamento. E' chiamata la «droga degli zombie» o supercoke, la droga usata da Gabriel, probabilmente per stordirsi, per non pensare ed allo stesso tempo reggere quella vita maledetta che aveva scelto. Una droga che provoca euforia, eccitazione sessuale, assenza di sonno, mancanza di appetito, ma ha controeffetti molto pesanti: attacchi di panico, tachicardia, vertigini, forte ipertensione, brividi.

Petizione per Gabriel

Mentre la procura indaga sulla torbida vicenda che ha portato il giovane brasiliano alla morte, dal Brasile i familiari hanno lanciato una raccolta fondi per coprire le spese e « riportare indietro Gabriel, il nostro ragazzo, e dargli una sepoltura degna dell’amore e dell’affetto che merita, perché Gabriel sulla terra era Luce e ora in cielo è ancora più Luce».

