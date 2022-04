Lombardia, aumentano i furti d'auto: ecco quali sono i modelli più a rischio

Furti d'auto, un fenomeno concentrato soprattutto al Centro-Sud ma che è in costante aumento in Lombardia. Tra le Regioni del Nord, infatti, la Lombardia vanta il triste primato di auto rubate (8.024 vetture rubate nel 2021) e segue Campania (20.499), Lazio (13.050), Puglia (12.850) e Sicilia (9.194).

Furti d'auto, i dati del 2021

È quanto emerge dalla ricerca Viasat sui furti d'auto nell'anno 2021. Le notizie non sono confortanti, specialmente per quanto accade dopo i furti: tra quelli denunciati, in Italia si è riuscito a recuperare solo 28mila auto rubate (il 37,59% del totale). In totale, nel 2021 in Italia sono state rubate 75.471 vetture tra auto, fuoristrada e autofurgoni. Un dato che, rispetto al 2020, aumenta dello 0,63%.

Furti d'auto, i modelli più ambiti

Tra le auto più a rischio di furti troviamo la Fiat Panda, la Fiat 500, la Fiat Punto, la Lancia Ypsilon, la Smart e la Volkswagen Golf. Tutte utilitarie o auto di media cilindrata, che generalmente vengono rubate per commettere rapine o per rivendere i pezzi di ricambio proprio grazie alla richiesta sul mercato per via dell'ampia diffusione di questi modelli.

Le auto di alta gamma e i Suv (nel 2021, su 1.273 veicoli rubati è stato ritrovato solo il 34%) spariscono in genere su commissione e per lo più finiscono all'estero. I mercati dove sono più richiesti solo il Medio Oriente, la Serbia, la Bulgaria, la Romania e, fino a poco prima della guerra in Ucraina, anche la Russia.

Furti d'auto, ladri sempre più hi-tech

Di fronte al fenomeno, in aumento lieve ma costante, dei furti d'auto, non sembra bastare la maggiore tecnologia dei sistemi di antifurto. Questo perché anche i ladri diventano sempre più hi-tech, specializzati su determinati modelli di veicolo di cui conoscono bene gli antifurti: bastano pochi secondi per rubare un'auto e, in alcuni casi, anche a disattivare ogni tecnologia, compresi gli antifurti satellitari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 15:07

