Milano, terrore in centro: furgone in fiamme, clienti in fuga dai negozi FOTO

Milano, attimi di paura in pieno centro: verso le 14,30 un furgone Iveco è andato a fuoco in via Gabrio Casati, una traversa di piazza Cordusio. L’autista è riuscito ad abbandonare il mezzo prima che fosse avvolto dalle fiamme.

Si è alzata un’alta colonna di fumo visibile da un chilometro. La cortina irrespirabile ha invaso anche la Galleria. Fuggi fuggi dai negozi. I vigili del fuoco hanno impiegato più di mezz’ora a domare il rogo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 21:57

