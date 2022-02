Rubano il furgone dei disabili comprato con una colletta e lo usano per cinque rapine: arrestati

Prima hanno rubato un furgone Fiat Doblò per il trasporto delle persone disabili che era stato acquistato grazie a una colletta dei cittadini del comune piemontese di Omegna. Poi, sicuri di passare più inosservati con il mezzo, l’hanno usato per compiere cinque rapine nell’arco di poche ore. È un’operazione della polizia, che lo scorso 15 febbraio ha fermato un italiano di 24 anni e un marocchino di 25, sospettati di ricettazione e di una sequela di cinque colpi a raffica, messi a segno, armati di coltello, nella giornata stessa, tra le 7 e le 9.40, nei Comuni di Milano, Sesto San Giovanni e Cormano.

BLITZ A RAFFICA

Il primo è avvenuto alle 7,10 a Milano, in via Turroni: vittima una signora bloccata dai due e minacciata con un coltello per ottenere la borsa. Venti minuti dopo, in via Don Guanella, due uomini hanno rapinato un ragazzo: tagliando una parte dei pantaloni della vittima con un coltello, si sono impossessati del suo telefonino e del portafogli. Alle 7,45, invece, in via Croce a Sesto San Giovanni: un 13enne, sotto la minaccia di un coltello, è stato rapinato da due uomini del telefonino e del denaro che aveva con sé. E ancora: alle 8,50 in via Padre Monti a Milano la quarta rapina ai danni di un anziano signore: due armati di coltello lo hanno fatto cadere a terra portandosi via il borsello con i documenti e fuggendo poi con lo stesso veicolo. Infime, alle 9,40 in via Cadorna a Cormano: vittima ancora una donna rapinata questa volta da tre uomini che, utilizzando sempre la stessa vettura per fuggire, si sono impossessati della borsa con due telefonini e 70 euro in contanti.

INDAGINI E CATTURA

Sono scattate a quel punto le ricerche, e le pattuglie della volante del Commissariato Cinisello Balsamo e della Stradale di Milano avevano quell'indicazione: cercare una monovolume bianca. Gli agenti hanno intercettato il Doblò bianco presso l'area di servizio Lambro Sud in sosta al distributore di carburanti. Due dei rapinatori li hanno fermati, il terzo è scappato. Le vittime hanno ricnosciuti i banditi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 19:21

