Milano, Fuorisalone 2022: gli eventi di martedì 7 giugno

Dal 6 al 12 giugno torna il Salone del Mobile, la più grande fiera del design e dell’arredo d’Europa, e con essa l’attesissimo appuntamento con il Fuorisalone che, dopo due anni di pandemia, si presenta tra installazioni, incontri, mostre, percorsi multisensoriali e attività di ogni tipo, insieme all’immancabile e fittissimo carnet di eventi da vivere, gustare, bere e ballare sparsi per tutta Milano.

Ecco gli eventi più cool di martedì 7 giugno:

Party inaugurale, dalle 19 alle 21.30, di “Inspired in Barcelona: a gathering place”, la mostra che porta la cultura bar della capitale catalana trasformando il cortile di via Madonnina 12 in uno spazio tutto da scoprire, con trenta aziende del design e quindici realtà del food design, tra installazioni innovative, esplorazioni gastronomiche e otto differenti idee di bar. Ad animare la serata l’aperitivo al Vermut (il più in voga tra le strade di Barcellona) trasformato in una nuvola.

Alla Stecca3 in via G. De Castillia 26, dalle 19 a mezzanotte con ingresso gratuito con accredito, l’Isola Design Festival Opening Event, tra mostre e installazioni a tema No Space For Wast, street food veg di Heura e selezioni tutte da ballare di Protopapa (affiancato dall’icona della disco contemporanea Emmanuelle), Volantis e Nicodemo.

In via Gaetano de Castilla 21, da stasera al 12 giugno, apre il Monkey 47 wunderBAR, un giardino delle meraviglie offerto dal dry gin della Foresta Nera tra design, arte, mixology, convivialità e djset. Attorno al “86 Fleetwood Bounder”, il caravan originale della serie Breaking Bad trasformato in una casa nomade con bar itinerante dove ogni sera i bartender di Monkey 47 saranno affiancati con special guest di alcuni dei cocktail bar più noti di Milano (stasera Erika Vigevani del BOB), una gli arredi per esterno dei giovani designer tedeschi Felix Angermeyer e Johannes Budde e un design-playground sotto le stelle dove rilassarsi e giocare con scacchi Bauhaus e Archi-Jenga gigante in legno fuori scala. In console stasera Matteo Ghione con le sue selezioni soul-funk. Dalle 19 alle 23, ingresso con accredito.

Design Warriors official party al Castello Sforzesco, dalle 18 a mezzanotte, nella splendida cornice del Ddn Hub in piazza del Cannone con tanto di terrazza relax con vista Arco della Pace arredata da Driade. Mostra, live show, aperitivo e djset a cura di NV e Josh. Ingresso libero con accredito.

Opening party di Terrazza Copernico, in collaborazione con Peroni – Nastro Azzurro, la terrazza con vista panoramica al tredicesimo piano della location per eventi e smart-working in zona Isola. In via Filippo Sassetti 32, dalle 18 alle 23, djset a cura di Ferdinando Visone. Ingresso con accredito.

Opening party di Vita Lenta, l'installazione sensoriale ispirata alla casa giapponese a cura di 16 designer internazionali a cura di Finemateria per Isola Design Group, in collaborazione con Regione Lombardia. In piazza Città di Lombardia, dalle 19 alle 22, con la musica di Akwaaba World acoustic live e bevande Campari Soda gratuite (se accreditati).

Al The Square, la food court ideata da Chef in Camicia al RIDE Milano Urban Hub, dove è allestita la mostra itinerante dell'artista Nathan Sawayan, Lego: The Art of The Brick” (tra le dieci mostre imperdibili al mondo secondo la CNN), si gustano per tutta la Design Week tante specialità street food preparate da Ape Car e Foodtruck, tra performance, videogiochi, show cooking e djset (stasera in console Indie Italy). Dall’aperitivo a mezzanotte, ingresso libero.

Al Base Milano per la seconda edizione di “We Will Design”, il laboratorio dove espongono designer provenienti da tutto il mondo, stasera si balla con le selezioni di Tama Sumo e Fabio Monesi. Dalle 22.30, in via Bergognone 34, ingresso a 17,25€.

In zona Tortona, il Prosciutto di San Daniele DOP si racconta alla Milano Design Week con l’installazione “Vento”, un percorso multisensoriale che mostra il suo territorio di produzione lungo il fiume Tagliamento e il legame con quegli elementi naturali che lo rendono unico. Al termine del percorso, l’assaggio gratuito con tagliatori esperti. Fino al 12 giugno all’Opificio 31 in via Tortona 31, dalle 10 alle 19.

Al Superdesign Show di Superstudio Più in via Tortona 27, tre performance di danza della compagnia di danza Kataklò Athletic Dance Theatre per Sincronia - Arena Luminosa Interattiva, l’installazione multisensoriale di interaction design di Habits Design Studio. Fino a sabato 11, alle 18.30/19.00/19.30.

Natura Urbana, l’experience multisensoriale e green di Corona lungo il Naviglio Grande che regala nuovi alberi alla città e al suo hinterland. La celebre birra 100% naturale donerà una pianta ad un’area verde milanese per ogni 500 persone che (registrate da uno speciale “conta alberi” fino al 13 giugno) attraverseranno il Ponte Alda Merini, trasformato per la Design Week in un tunnel verde con effetti sonori che immergono i passanti nella natura. Inoltre, nei pressi dell’installazione, anche due murales a tema, realizzati con la vernice Airlite in grado di assorbire CO2.

