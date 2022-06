Fuorisalone 2022: gli eventi di lunedì 6 giugno

Dal 6 al 12 giugno torna il Salone del Mobile, la più grande fiera del design e dell’arredo d’Europa, e con essa l’attesissimo appuntamento con il Fuorisalone che, dopo due anni di pandemia, si presenta tra installazioni, incontri, mostre, percorsi multisensoriali e attività di ogni tipo, insieme all’immancabile e fittissimo carnet di eventi da vivere, gustare, bere e ballare sparsi per tutta Milano.

Ecco gli eventi più cool di lunedì 6 giugno:

Al Castello Sforzesco, dalle 18 alle 2, nella splendida cornice di piazza del Cannone va in scena il Milano Design Week Opening Party di Ddn Hub in collaborazione con Red Bull. Aperitivo, djset a cura di NV e una terrazza relax con vista Arco della Pace arredata da Driade. Ingresso libero con accredito.

Negli spazi post-industriali dell’Ex Macello di Milano in viale Molise 62, dalle 18.30 alle 23.30 con ingresso gratuito, il primo dei tanti party firmati Le Cannibale per la Design Week. Una festa tra street food, visite guidate al sito e tanta musica selezionata da Marquis e Velardi.

Al Base Milano per la seconda edizione di “We Will Design”, il laboratorio dove espongono designer provenienti da tutto il mondo, stasera si balla con le selezioni di Restless e Etna del Giardino dei Visionari. Dalle 19 alle 23.30, in via Bergognone 34, ingresso libero.

“Time for a bed. A Journey into your dreams" opening party al Salone 14 di YellowSquare in via Lattuada 14 con djset di Futuro Tropicale, dalle 18 a mezzanotte con ingresso libero. Un party, in collaborazione con l’azienda Lispi che presenta una collezione di letti a baldacchino firmati dai designer Giulio Iacchetti, Sovrappensiero, Francesco Forcellini e Mario Scairato, tra luci, proiezioni ed esperienze sensoriali.

Al The Square, la food court ideata da Chef in Camicia al RIDE Milano Urban Hub in via Valenza 2, dove è allestita la mostra itinerante dell'artista Nathan Sawayan, Lego: The Art of The Brick” (tra le dieci mostre imperdibili al mondo secondo la CNN), si gustano per tutta la Design Week tante specialità street food preparate su ApeCar, tra performance, show cooking e djset (stasera in console Indie Italy). Dall’aperitivo a mezzanotte, ingresso libero.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA