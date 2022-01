Milano, si dà fuoco pur di non essere sfrattato: grave un uomo 52enne

Si è dato fuoco perchè sfrattato dal suo appartamento. E' quanto successo questa mattina ad un uomo di 52 anni che, pur di non lasciare la sua abitazione, in via Tagliamento a Busto Garolfo, hinterland Nord-Ovest di Milano, si è dato fuoco. Il 52enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si era chiuso nel bagno della casa durante le operazioni.

I militari lo hanno convinto a uscire dalla toilette ma il l'uomo, che nel frattempo si era cosparso di liquido infiammabile, ha aperto la porta e appiccato il fuoco. È subito scattato l'allarme e i militari sono intervenuti per salvarlo spegnendo le fiamme con delle coperte. Sul posto è poi intervenuta un'ambulanza che ha trasportato il 52enne in codice rosso al Niguarda.

Non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato ustioni su tutto il corpo. Nell'operazione è rimasto lievemente ferito anche un militare ma fortunatamente ha riportato solo lievi ustioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 20:16

