Vanno a fuoco le luci dell'albero di Natale: grave una donna di 64 anni

Una donna di 64 anni è rimasta gravemente ustionata nell'incendio della propria abitazione, la scorsa notte, a Milano. Le fiamme, secondo quanto spiegato, sarebbero state causate dalle luci dell'albero di Natale. È accaduto in una palazzina condominiale in viale Piceno, a cavallo di mezzanotte.

Sul posto si sono trovati per primi gli agenti di una Volante che hanno soccorso la donna, con i segni delle ustioni al volto e sul corpo, e hanno fatto evacuare le 25 persone ancora presenti nello stabile, che poi sono state alloggiate altrove. La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso per ustioni di secondo grado a volto e tronco, prima al Policlinico e poi al centro Grandi ustionati dell'ospedale Niguarda. Nessuno degli altri inquilini ha avuto bisogno di cure. Sul posto la Protezione civile ha organizzato l'ospitalità in albergo per quattro persone, mentre le altre si sono recate da parenti.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato a originare le fiamme sono state le luci dell'albero di Natale, crollato su un divano incendiandolo. La donna, che si trovava in casa col figlio, un 33enne giunto da Londra con il bambino di 8 anni (entrambi illesi) per le festività, si sarebbe ustionata nel tentativo di spegnere le fiamme. L'appartamento, situato al terzo piano, è andato completamente distrutto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 13:12

