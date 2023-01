Funzionaria di banca truffa due anziane sorelle 90enni: con i loro soldi compra ville, terreni e moto di lusso

di Simona Romanò

Una vita da nababbi frutto di una maxi truffa ai danni di due anziane sorelle di 90 e 92 anni, ricoverate in casa di riposo e oggi morte. Sono due i milioni di euro spillati dai conti correnti delle donne. La vicenda vede coinvolte due anziane fragili, le vittime, e un'ex funzionaria di banca, Cristina Pedrabissi (nei mesi scorsi è stata allontanata dall'istituto di credito per cui lavorava), indagata con l'ipotesi di truffa aggravata e autoriciclaggio dalla Finanza e dalla Procura di Cremona. L'inchiesta è nata a maggio del 2022 dopo l'esposto presentato dalla nipote delle vittime.



MAXI RAGGIRO Per il pm Francesco Messina, che ha coordinato le indagini, Pedrabissi era riuscita a guadagnarsi la fiducia delle due sorelle approfittando della loro solitudine e delle loro precarie condizioni di salute. Consigliava operazioni bancarie e assicurazioni, aveva falsificato le firme in calce ai documenti della banca, così da poter operare indisturbata direttamente sui loro conti correnti, anche via internet. E alla fine le aveva private della quasi totalità dei loro averi, facendo arricchire tutta la sua famiglia, a partire dal marito, acquisendo case, terreni, orologi, macchine costose.



VITA DI LUSSO Oltre alla Pedrabissi, risultano indagati, a vario titolo per ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, anche il marito Maurizio Merlini; nei guai anche la madre e la suocera dell'ex bancaria. La coppia, molto conosciuta a Cremona proprio per l'elevato tenore di vita, girava spesso in sella a una costosa Harley Davidson.



SEQUESTRO MILIONARIO Nei giorni scorsi le Fiamme gialle hanno sequestrato, su disposizione del gip Pierpaolo Beluzzi, all'ex funzionaria di banca e ad altri suoi familiari (a conoscenza della truffa) «24 immobili tra terreni e fabbricati, appartamenti di lusso, ville e un'azienda agricola, conti correnti e investimenti finanziari, quote sociali, due auto di grossa cilindrata, una motocicletta Harley Davidson, in precedenza avevano avuto una Royal Enfield, e due orologi Rolex», spiegano i militari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 08:48

