Funambolo passeggia a 140 metri d'altezza tra i grattacieli di Milano: dal Bosco Verticale alla Unicredit Tower

di Redazione web

A una altezza di 140 metri ha camminato sul filo dal Bosco verticale alla Unicredit tower di

Milano: il funambolo Andrea Loreni ha aperto Bam Corcus, la rassegna internazionale di arti circensi quest'anno dedicato alla meraviglia, gratuito e in programma fino a domenica.

«Smettila di piangere o ti butto insieme ai rami secchi»: insulti choc ai bimbi a scuola, maestra sospesa

La musica ha sottolineato le fasi dell'impresa

Tante persone sono accorse a Bam, la biblioteca degli alberi di Milano per godersi lo spettacolo dal vivo e da vicino anche sui maxischermi applaudendo all'inizio e alla fine della traversata.

Chi è Andrea Loreni

Si chiama Andrea Loreni, viene da Torino e ha 48 anni il funambolo che ha passeggiato tra i grattacieli di Milano. Il 48enne è laureato in filosofia teoretica ed è l’unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze. La sua carriera è iniziata nel 1997.Andrea ha camminato sopra l’acqua o tra le monragne, per il cinema e la televisione Ha percorso chilometri su un cavo teso nei cieli di numerose città italiane, tra cui Torino, Bologna, Roma, Venezia, Firenze, Genova, Brescia, Trieste, e all’estero camminando nei cieli della Svizzera, della Serbia, in Israele, in Thailandia e sopra il lago del tempio Sogen-ji in Giappone. La sua più grande impresa risale al 31 luglio 2022 quando a Frassinetto (Torino) ha percorso 350 metri su una fune tesa a 300 metri dal suolo. Nella sua biografia ha scritto: «L’intuizione dell’assoluto avuta sui cavi alti lo ha avvicinato alla pratica della meditazione Zen che ha approfondito al monastero Sogen-Ji a Okayama in Giappone, sotto la guida di Shodo Harada Roshi»,

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA