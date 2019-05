Fuga di gas in una scuola materna: paura per 160 bambini. Diversi intossicati

Paura a Milano in una scuola materna in via Scalabrini, dove 160 bambini sono stati evacuati dopo che le loro insegnanti, all'interno degli spazi della scuola, hanno segnalato un forte odore di gas. Sul posto, i vigili del fuoco di Milano. Per ora, rende noto l'Areu Lombardia, nessuno avrebbe avuto bisogno di un ricovero: ma 14 bambini e due insegnanti sono al momento «valutati per sintomi significativi a carico dell'apparato respiratorio».

Bus a fuoco a Fiumicino, paura tra i passeggeri ma nessun ferito



La causa sarebbe una sospetta fuga di gas: la scuola si trova in Largo Scalabrini, quartiere Lorenteggio. I bambini sono stati fatti evacuare e portati in via precauzionale nella scuola elementare di fronte: sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. Ad allertare il 112 sono stati gli insegnanti quando 14 bambini e due adulti hanno iniziato a manifestare un irritazione agli occhi e alle vie respiratorie: per nessuno dei pazienti, visitati in loco, è stato necessario il trasporto in ospedale anche perchè i sintomi stanno regredendo spontaneamente.

Giovedì 16 Maggio 2019, 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA