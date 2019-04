Frontale tra van e furgone: un morto e tre feriti

È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in provincia di Lecco. Un cinquantenne ha perso la vita lungo la Lecco-Bellagio in territorio oltrelago del comune di Mandello del Lario. L'uomo, residente a Olivero Lario (Lecco), era alla guida di un van adibito al noleggio con conducente quando, per cause ora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrato frontalmente con un grosso furgone adibito alla vendita di prodotti alimentari nei mercati. Feriti e sotto shock i tre occupanti di questo secondo mezzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA