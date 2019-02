Frontale nella notte: muore papà 26enne, grave la bimba di 4 anni

Un giovane di 26 anni, di nazionalità dominicana e residente a Milano, è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte nel Pavese, nel territorio del comune di Ceranova (Pavia). L'uomo era alla guida della sua Bmw che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con una Mercedes condotta da un 32enne albanese residente a Pavia.



Il 26enne è morto sul colpo; insieme a lui viaggiava anche la figlia di 4 anni che, in seguito allo schianto, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo della vettura. La bimba è stata subito soccorsa dai medici del 118 di Pavia, che l'hanno trasferita in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono molto gravi. Solo lievi contusioni per il 32enne albanese che era alla guida della Mercedes. I carabinieri di Pavia hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.