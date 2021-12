Gelosi dell'amica, la baby gang picchia il fidanzato. Tre minori in comunità

Frequenti un ragazzo e non sei più con la nostra compagnia? E noi ti picchiamo il fidanzato. Questa la molla avrebbe spinto tre ragazzini di Corbetta (Milano) a picchiare un coetaneo, fidanzato dell'amica.

Ieri i carabinieri di Abbiategrasso, dietro disposizione del giudice del Tribunale Minori, hanno portato in comunità tre minori accusati di atti persecutori e lesioni aggravate al coetaneo. A maggio l'adolescente accompagnato dal padre è andato in caserma a denunciare il pestaggio, che era stato ripreso con il cellulare dalla ragazza. È emerso che la ragione dell'aggressione era una sorta di rabbia da parte dei tre dato che, con il fidanzamento, la ragazza non aveva più frequentato la loro compagnia. L'aggressione era stata preceduta da minacce social e soprusi in classe e nei momenti liberi, tanto che la famiglia lo aveva iscritto in un'altra scuola.

Per altri tre ragazzi di 17 anni coinvolti marginalmente, il giudice ha disposto il divieto di uscire di sera e obbligo di frequentare i servizi sociali.

