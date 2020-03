Frecciarossa deragliato, riattivata la linea alta velocità Milano-Bologna

È ripresa la circolazione dei treni dell'alta velocità sulla linea Milano Bologna, che era stata interrotta dopo il deragliamento di un Frecciarossa a Ospedaletto Lodigiano lo scorso 6 febbraio, incidente in cui morirono i due macchinisti Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo.



Una volta dissequestrata l'area, i tecnici di Rfi hanno lavorato 24 ore su 24 per ripristinare la linea entro il 2 marzo. E hanno terminato con un leggero anticipo: i primi convogli hanno iniziato a circolare ieri in serata. Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 11:11

