Frecciarossa Venezia-Milano bloccato 4 ore nel Bresciano: caldo e malori a bordo. «C'era chi urinava nelle bottiglie»

Serata da incubo per i passeggeri del Frecciarossa Venezia-Milano di Trenitalia. Il treno, rimasto bloccato per quattro ore nel Bresciano, per un «guasto tecnico» e ha avuto anche un'interruzione di elettricità. Il convoglio con circa 330 passeggeri era partito da Venezia alle 17 di ieri pomeriggio, ma poco dopo le 19 si è fermato a Casirate d'Adda.

Dopo oltre due ore, alle 21:30, Trenitalia ha fornito un locomotore di soccorso ma il treno ha continuato a procedere molto lentamente finché non si è fermato di nuovo. Solo alle 23 è arrivato un altro convoglio che ha permesso ai passeggeri di raggiungere Milano intorno alla mezzanotte.

L'angoscia del caldo

Il disagio avvertito dai passeggeri, soprattutto bambini e anziani, è stato estremo perché per l'interruzione di corrente non c'era aria condizionata nei vagoni e il caldo era in continuo aumento. Per rimediare, il personale ha passato acqua e snack. Il problema, però, è che quando un Frecciarossa si ferma, le porte rimangono chiuse senza far passare l'aria, per motivi di sicurezza.

«Non si respirava più - riferisce Nicolò C. al quotidiano La Repubblica, che era seduto sull'ultima carrozza del treno - l’aria era viziata e i finestrini erano bloccati come sempre succede sui treni ad alta velocità. A un certo punto una signora mi è quasi svenuta addosso, quindi ho aperto una delle porte, anche se il capotreno ripeteva che dovevano rimanere tutte chiuse per ragioni di sicurezza. Gli altri passeggeri mi hanno applaudito».

Gravi disagi a bordo

Gravi i disagi ovviamente registrati a bordo. «I bambini piangevano, soprattutto dopo che è scesa l’oscurità - prosegue Nicolò nel racconto - e le persone avevano mancamenti perché la temperatura superava i 35°C. L’acqua era razionata, nel senso che ci hanno fornito solo una mini bottiglietta da 25 centilitri a testa.

Alcuni hanno preso a calci le porte e hanno chiamato Polfer e carabinieri, che, tuttavia, hanno detto che nessuno poteva intervenire finché qualcuno non fosse stato veramente male. «Il capotreno continuava a ripetere che il treno sostitutivo stava per partire da Greco, ma da lì a Casirate d’Adda, dov’eravamo fermi, sarebbero serviti pochi minuti - conclude Nicolò - Invece siamo rimasti lì fino a dopo mezzanotte». Dopo le 23 è arrivata la comunicazione di poter scendere dal treno e i passeggeri sono usciti fuori dai vagoni in fila indiana e facendosi luce con le torce dei cellulari per raggiungere il nuovo treno che li avrebbe portati finalmente nel capoluogo lombardo.

Le precisazioni di Trenitalia

Trenitalia ha riferito di aver attivato immediatamente i soccorsi provvedendo a prestare assistenza ai passeggeri, sia a bordo che nella Stazione Centrale di Milano. I vigili del fuoco si sono occupati delle operazioni di evacuazione del treno e del trasbordo delle persone sul nuovo convoglio.

