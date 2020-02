Frecciarossa deragliato a Lodi , anche domani Alta Velocità modificata: ecco l'elenco dei treni garantiti

Treno Frecciarossa deraglia a Lodi: morti due ferrovieri, 31 feriti. «Andava a 290 all'ora»

. Previste per tutto oggi e per domani, venerdì 7 febbraio, modifiche alla circolazione ferroviaria dei treni ad alta velocità, media-lunga percorrenza e regionale in seguito all'incidente del treno 9595 Milano - Salerno nei pressi di Livraga ( Lodi). Lo rende noto Rfi.