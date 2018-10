Monza, fratelli gemelli morti: ipotesi omicidio-suicidio si sono sparati in testa

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 07:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

con una ferita da arma da fuoco alla testa, nel loro appartamento di Senago (Monza), intorno alle 18. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dai vicini che hanno udito gli spari. Secondo una prima ipotesi, si tratterebbe di omicidio-suicidio.Erano entrambi malati e probabilmente depressi per le loro condizioni. Questo il possibile movente di quello che è stato molto probabilmente un omicidio-suicidio, avvenuto oggi pomeriggio a Senago, in, dove in un appartamento sono stati trovati morti con un colpo di pistola alla testa due fratelli gemelli di 66 anni, Floriano e Alberto Porro. Entrambi adagiati sui loro letti, i due uomini avrebbero anche lasciato un biglietto per spiegare la loro decisione, a quanto emerso presa di comune accordo.Celibi e senza parenti prossimi a dar loro manforte, i Porro sono stati descritti dai vicini di casa come uomini affabili, riservati ed educati, ma che da tempo non uscivano molto spesso di casa. Nella loro abitazione, in una piccola palazzina a latere del parco Villa Sioli, i due hanno condiviso tutta la vita, anche quella professionale come geometri. I carabinieri della compagnia di Desio (Monza), a cui spettano le indagini, stanno ora ricostruendo le ultime ore di vita delle due vittime, anche per risalire a chi dei due abbia ucciso l'altro, per poi rivolgere l'arma contro di sé.