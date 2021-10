Fratelli d'Italia, Fidanza e Lavarini indagati per finanziamento illecito e riciclaggio

Professionisti pronti a fare da "lavatrici" per i contributi elettorali versati in nero da aziende e imprenditori. Questo il cuore dell’inchiesta milanese nella quale oggi sono stati indagati l'europarlamentare di Fdi Carlo Fidanza e Roberto Jonghi Lavarini, anche detto il 'barone nero’. Le ipotesi di reato sono finanziamento illecito e riciclaggio.

Tutto parte dal servizio di un giornalista di Fanpage che, infiltrato, registra i dialoghi con Jonghi Lavarini (condannato a due anni per apologia del fascismo), Fidanza (europarlamentare Fdi che intanto si è dimesso da tutti gli incarichi di partito) e la neoconsigliera del Comune di Milano, e all'epoca candidata di Fdi, l'avvocato Chiara Valcepina (che non risulta allo stato indagata).

I pm hanno acquisito il filmato integrale con oltre 100 ore di registrazioni da cui è venuto a galla un presunto sistema di “lavanderia”, di cui parla proprio Jonghi Lavarini, per pulire soldi versati in nero destinati alla campagna elettorale e usati anche per altre elezioni. Dopo che il 'barone nero’, presenta Carlo Fidanza al giornalista, l’eurodeputato gli avrebbe spiegato, come risulta dal video, che poteva contribuire alla campagna elettorale versando sul conto corrente o in “nero”tanto, come ha detto Jonghi Lavarini, ci sono una “serie di lavatrici” per il finanziamento. Frasi che hanno portato, appunto, all'iscrizione dei due nel registro degli indagati e oggi ad una perquisizione del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf di Milano nella casa di Jonghi Lavarini.

“Ho appreso dagli organi di stampa di essere stato iscritto sul registro degli indagati a seguito dell'inchiesta di Fanpage - ha commentato Fidanza -. Al momento non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Sono sereno e ovviamente a disposizione della Procura per chiarire quanto prima ogni aspetto di questa vicenda”.

