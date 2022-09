Franco Terlizzi, dall'Isola dei Famosi alla 'Ndrangheta: chi è l'ex naufrago amico dei vip arrestato a Milano

Da concorrente dell'Isola dei Famosi a prestanome del figlio di un boss della 'Ndrangheta. E' la parabola di Franco Terlizzi, 60 anni, ex pugile, professione attuale: personal trainer dei vip. I suoi profili social sono una galleria di foto con personaggi famosi, alternate a quelle in palestra e a ritratti familiari. Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez, Francesco Totti, Fedez e Inzaghi. Da questa mattina è tra i fermati di una maxi operazione di 'Ndrangheta, accusato di essere un prestanome del figlio del boss della Comasina, Davide Flachi, con una carrozzeria a Cormano, nel Milanese. A lui dalla Dda, che ha coordinato l'operazione della guardia di finanza, però non viene contestata l'aggravante del metodo mafioso, che invece viene attribuita ad altri fermati, tra cui appunto il figlio di Pepè Flachi. Nella carrozzeria che gestiva Terlizzi, di fatto, sarebbero state portate avanti le truffe alle assicurazioni e sarebbe servita da magazzino per la droga.

Chi è

Sessant'anni, nato a Bitonto, in provincia di Bari, emigrato poi a Milano. Gli inizi sono nel pugilato, e Terlizzi fa anche una carriera discreta come peso leggero. Da lì il lavoro di personal trainer e di pr in una delle discoteche più famose di Milano, l'Hollywood. Ma per lui la svolta arriva nel 2018, quando partecipa all'Isola dei Famosi come concorrente. Uno dei suoi due figli, Michael, preparatore atletico e modello, ha provato a seguire le orme televisive del padre, partecipando al Grande Fratello nel 2019, eliminato però in semifinale. Il suo account Instagram è seguito da 48,9mila follower. E' sposato con Ketty, dalla quale ha avuto due figli: Michael e Camilla.

