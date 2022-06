Evandro: «È il primo tour, esco dalla comfort zone». Il giovane cantautore romano al Biko

Evandro (Carlo Evandro Ciaccia), cantautore romano, 21 anni, scoperta di Amici edizione 2020 che oggi vanta qualche milione di ascolti in streaming, suonerà stasera al Biko, nell'ambito del Festival Veranìco.

Prima volta a Milano?

«Sì, addirittura a Milano sono stato solo un paio di volte, per lavoro. Milano è la terza data del mio tour, finalmente mi esibisco anche fuori Roma. Prima ho sempre suonato lì, a casa mia. Certo un talent come Amici ti forma però non è garanzia di niente, che tu lo vinca o che arrivi ultimo. Dopo devi darti da fare per trovare la tua strada. Io l'ho fatto con l'ep e si sono aperte opportunità».

Emozionato?

«Sì, sarà un'esperienza particolare, però sono tranquillo. Quando salgo sul palco conto sulla sinergia che creo con il pubblico. Interagire è importante. Sicuramente dovrò uscire dalla mia comfort zone, il pubblico cambia a seconda delle città. Ma sono sereno perché ho imparato a prendere tutto dal palco».

Presenterà il suo ep di debutto Tutto al completo?

«Sì, le sei canzoni, poi quelle vecchie e altri inediti. La scaletta varia, dipende dal locale, dalla serata, dal pubblico. Per questo live voglio concentrarmi sull'atmosfera e fare qualcosa di intimo. Ho una band che suona con me, ma al Biko sul palco saremo io e il chitarrista Antonio Falanga, bravissimo musicista, persona molto sensibile con cui ormai ci capiamo al volo.

Cover?

«No. E le sorprese... vedremo se ci saranno».

Il 17 giugno. Biko. Via Ettore Ponti 40. Ore 21. Biglietto 15 euro per la singola serata (+ tessera Arci).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA