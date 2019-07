Formigoni esce dal carcere, dopo 5 mesi in cella concessi i domiciliari

Roberto Formigoni, l'ex presidente lombardo condannato per corruzione a 5 anni e 10 mesi di carcere nell'ambito del caso Maugeri-San Raffaele, si era presentato il 17 luglio davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, a cui aveva chiesto di scontare la sua pena ai domiciliari. E di uscire così dal carcere di Bollate (Milano) dove si trova recluso dallo scorso 22 febbraio, ovvero da quando, dopo la pronuncia della Cassazione, la sua condanna è diventata definitiva. E il sostituto procuratore generale di Milano Nicola Balice ha dato parere favorevole all'istanza perché l'ex governatore è ultrasettantenne, proprio come chiedeva la difesa.





