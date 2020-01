Dry Milano tra le 100 eccellenze italiane secondo Forbes

all'interno del Ristorante del Maxxi-Museo nazionale delle arti di Roma, è stata presentata la prima edizione della guida

100 Eccellenze italiane 2020'

firmata dalla testata internazionale

So Wine So Food

'Forbes Italia'. Il progetto vuole dare un riconoscimento a quanti mantengono alto lo standard dell'accoglienza, della produzione e del servizio italiano che ci distingue in tutto il mondo.



Martedì 28 Gennaio 2020, 10:48

IeriE tra le eccellenze italiane è stato premiato il ristorante milanese.«Affermato locale della nightlife milanese, rappresenta un prototipo di qualità e innovazione cittadina. Nato in Via Solferino da un’idea di Andrea Berton, proponendo una nuova formula pizza & cocktail, ha trovato da subito riscontro nel pubblico divenendo luogo cult e immancabile checkpoint del weekend. Il secondo locale, aperto in Viale Vittorio Veneto ha segnato un ulteriore traguardo e l’affermazione completa del concept a Milano proponendo eventi mondani come il nuovo “Ipse Mixit”. Lorenzo Sirabella , abile pizzaiolo della scuola di Enzo Coccia, e Federico Volpe, barman e cervello dei cocktail serviti, firmano le proposte che è possibile degustare, e godere, in Dry mentre Giovanni Biaggini – direttore – fa si che l’esperienza degli ospiti sia sempre completa ed eccellente», si legge su www.forbes.it «Ci sono molte guide in Italia e probabilmente non si sentiva l'esigenza di farne un'altra, allora con gli amici di 'Forbes Italia' - precisa, direttore esecutivo della guida ed editore di- ci siamo detti: facciamo una selezione di coloro che ogni anno, piccoli o grandi che siano, rispecchiano le nostre idee, rispetto, passione, determinazione, sostenibilità, voglia di fare e soprattutto amore per il cibo, l'ospitalità e il vino». Protagoniste della serata sono state le eccellenze che, con le loro storie e i loro prodotti, hanno saputo distinguersi nel panorama del gusto italiano.«'Forbes' con l'aiuto prezioso e professionale di 'So Wine So Food' - dichiaradirettore responsabile della guida - ha scelto 100 di queste eccellenze italiane suddividendole in quattro categorie: hotel, ristoranti, prodotti alimentari e vini. Abbiamo compilato la lista con grande attenzione scegliendo tra chi fa cose straordinarie, innovative, uniche, rispetta la tradizione, usa prodotti locali, valorizza il territorio, ha saputo rischiare e vincere».'So Wine So Food' ha conferitoa Camparino il Premio miglior comunicazione, alla Famiglia Cotarella il Premio valorizzazione della cultura del vino, a Marco Reitano il Premio Wine Mentor. La guida '100 Eccellenze italiane 2020' è la prima e unica selezione che permette di visitare e capire l'unicità del made in Italy. È disponibile come allegato ae sarà presto consultabile in modalità digitale sullo sfogliabile del sito Forbes.it.