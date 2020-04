Caos Lombardia, Fontana: «Al lavoro 7 giorni su 7», Sala: «Basta slogan»

Fontana: «Ripresa graduale e sicura, al lavoro 7 su 7»



Ripartire il 4 maggio in sicurezza, ma farlo perché bisogna andare avanti. Studiando nuove formule, come il lavoro sette giorni su sette. Sono alcune ipotesi che ha messo sul tavolo il presidente della Lombardia Attilio Fontana ieri in consiglio regionale. «Lo dico senza valenza scientifica ma mi auguro, e spero di non sbagliare, che il caldo rallenterà il contagio e renderà il virus meno aggressivo. Mi auguro che chi dice questo abbia ragione e che il 4 maggio si possa ricominciare una ripresa graduale». Fontana ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus. «Credo che si debba andare veloci» perché «comunque dobbiamo cercare di fare ripartire la vita» ma «sempre nel rispetto e nella garanzia delle condizioni sanitarie dei nostri cittadini». Tuttavia, ha chiarito, «noi non abbiamo intenzione di ripartire come se nulla fosse, abbiamo posto alla base della ripresa le 4 D, distanza, dispositivi, digitalizzazione, diagnosi. Sono fondamentali per dire che noi pretenderemo che qualunque tipo di ripresa abbia come presupposto necessario la garanzia della salute dei nostri cittadini». Per una ripartenza in sicurezza c’è l’ipotesi di spalmare il lavoro non su cinque ma su sette giorni: «Scaglionare il lavoro magari su 7 giorni anziché su 5, con orari di inizio diversi per evitare l’utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce». E oggi in Regione Lombardia ci saranno gli Stati generali con le categorie produttive, sindacati e università proprio per «ipotizzare calendario e modalità delle riaperture». E poi martedì il consiglio voterà sulla fase 2. Sull’ospedale in Fiera il governatore ha spiegato che «in Italia è giunto il momento di fare una seria programmazione, non correre dietro alle emergenze ma cercare di prevenirle». In merito a medici e sanitari invece la volontà di poter stabilizzare 2500 professionisti: «Basta tagli», sottolinea. E poi sui test sierologici: «Appena ci saranno test validati li metteremo a disposizione»



Sala: «Stop slogan si collabori per il bene comune»



Ripartire insieme collaborando. Lasciando perdere gli slogan, ma giudicando avventato ricominciare il 4 maggio. Il sindaco Giuseppe Sala al mattino, nel suo consueto video ai cittadini, e poi, al pomeriggio, in consiglio comunale, ha fatto il punto del virus a Milano. Non prima di avere puntualizzato alcuni temi, rivolto alla Regione e a Fontana. Innanzitutto che non si può procedere a slogan ma bisogna pianificare: «Distanza, dispositivi, digitalizzazione e diagnosi sono solo uno slogan». Cosa è stato fatto per mezzi pubblici, digitalizzazione e tutto il resto si chiede Sala. Nel pomeriggio in consiglio, riunito in video conferenza, un’altra stoccatina. «Mi sarei aspettato che prima di una comunicazione così importante come la ripartenza il 4 maggio» dalla Regione «di ricevere almeno una telefonata». E ha aggiunto «la politica è fatta di confronto a volte anche brusco, abbiamo delle discussioni anche accese ma ci sono momenti in cui al confronto non si può sfuggire». Poi la mano tesa con la lettura della lettera che ha scritto al presidente lombardo. «Pur confermando le critiche che ho mosso alla Regione sulla riapertura del 4 maggio, collaboriamo a partire da subito, per costruire insieme le condizioni necessarie alla gestione della crisi e all’uscita dall’emergenza». Sala spiega che «la gestione della pandemia richiede che «si mettano in comune le nostre migliori risorse per affrontare temi che riguardano l’intera vita sociale, economica, culturale e assistenziale dei nostri territori». In merito alla “tenuta” economica e finanziaria del Comune, per ora si va ma il fiato è corto. «Adesso non è un problema ma rischia di esserlo a breve, anche se Milano è più solida di altri Comuni. Ma i soldi prima o poi finiscono». Intanto, Sala sarà a capo della task force dei sindaci delle più importanti città del mondo per la ripresa economica dopo l’emergenza coronavirus, la Global Mayors covid-19 Recovery Task Force. L’iniziativa è stata lanciata da C40 la rete globale che raduna le più grandi città. I sindaci si confronteranno su come usare investimenti pubblici nella ripresa per creare una nuova normalità. Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 10:05

