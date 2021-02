Focolai nelle scuole preoccupano nel milanese, alcuni edifici chiudono per troppi contagi

Un altro focolaio di Covid in una scuola ha costretto alla chiusura di un edificio a Cermenate, paese in provincia di Como. Nella scuola elementare si sono contagiati 14 studenti e 11 insegnanti costringendo così il sindao a stabilire la chiusura dell'istituto per due settimane.

«Abbiamo deciso di sospendere le attività in presenza per evitare l’ulteriore diffusione del Covid. Voglio tranquillizzare tutti, non mi risultano casi di ospedalizzazione ma di positività», ha spiegato il sindaco Luciano Pizzuto sulla sua pagina Facebook e come riporta anche la Provincia di Como. «Sono consapevole della difficoltà del momento, ma invito tutti alla massima calma e serenità. Auspico che questo difficile momento sia affrontato dalla comunità scolastica con senso di responsabilità e collaborazione», ha poi aggiunto il dirigente scolastico.

La situazione scuole in Lombardia resta piuttosto critica. Altri istituti sono stati costretti alla chiusura dopo il diffondersi di piccoli focolai. Per due settimane resteranno chiuse anche le scuole superiori a Sarnico e Lovere, paesi della Bergamasca al confine con la provincia di Brescia. Stessa sorte per le scuole elementari di Agrate Brianza, in provincia di Monza.

