Flotta Atm, la svolta green: in arrivo 80 filobus e 250 bus pullman elettrici

Flotta elettrica al 100 per cento per contrastare lo smog. Atm combatte l'inquinamento, che attanaglia Milano, rinnovando il parco dei mezzi di superficie: da quest'anno acquisterà solo veicoli ecologici di ultima generazione per un sistema di trasporto urbano più sostenibile.

Entro marzo debutteranno i primi dei nuovi 80 filobus (ora in fase di collaudo) a zero emissioni inquinanti, più comodi per i passeggeri perché dotati di climatizzazione, telecamere, pianale ribassato per facilitare la salita e la discesa dei disabili. La svolta ecologica continua per tutto il 2020: le ultime gare aggiudicate, la scorsa estate, comprendono infatti anche 250 bus elettrici. Di questi, i primi approderanno in città entro la fine di quest'anno, per poi arrivare nel 2022 ad una flotta di 215 autobus green circolanti. Oltre ad essere puliti, con un'autonomia di 180 chilometri, sono tecnologici: lunghi 12 metri, sono dotati di prese Usb, luci a led e pianale ribassato per facilitare l'uso dei mezzi pubblici anche alle mamme con i passeggini.

Questi sono i prossimi traguardi di Atm, ma la rivoluzione è già cominciata. L'azienda mette sul tavolo 1,5 miliardi di euro. Durante i mesi scorsi sono già stati rottamati 178 vecchi bus a diesel, sostituiti da quelli verdi: ad oggi, si contano lungo le strade milanesi 153 bus ibridi, 27 elettrici dalla tipica livrea verde brillante, che circolano sulle linee 34, 45, 54, 66 e 84, e tre alimentati a idrogeno; oltre a 83 auto di servizio elettriche per gli interventi di manutenzione e assistenza.

L'obiettivo ultimo è quello di rendere la flotta 100% elettrica nel 2030 come previsto dal piano Full Electric di Atm. Quindi, i diesel, che sono i più inquinanti e che ora sono il 97% della flotta, spariranno definitivamente sostituiti da 1.200 mezzi green. «I cambiamenti si vedranno già a fine 2020», assicurano da Atm: basti dire che la produzione di Co2 si ridurrà di quasi 75 tonnellate all'anno e si risparmieranno 30 milioni di gasolio.

