Fiorenza Rancilio, 73 anni, erede della dinastia di imprenditori del caffè, trovata morta nella suo attico nel centro di Milano. Ferite alla testa. Interrogato il figlio

Fiorenza Rancilio,73 anni, appartenente alla nota famiglia di industriali del settore macchine da caffè, è stata trovata poco fa riversa a terra morta, con un'evidente lesione al cranio, all'interno del suo appartamento in via Crocefisso, nel pieno centro di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Milano Duomo, che stanno indagando sulla morte della donna. Nell'appartamento è presente anche la sezione rilievi del comando provinciale. Lo comunicano in una nota i carabinieri. Non si esclude l'omicidio.