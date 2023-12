Fiorenza Rancilio, 73 anni, della dinastia di imprenditori, trovata morta nella suo attico nel centro di Milano. Aveva il cranio spaccato. Interrogato il figlio

di Mario Landi

Fiorenza Rancilio,73 anni, appartenente alla nota famiglia di industriali del settore macchine da caffè, è stata trovata poco fa riversa a terra morta, con un'evidente lesione al cranio, all'interno del suo appartamento in via Crocefisso, nel pieno centro di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Milano Duomo, che stanno indagando sulla morte della donna. Nell'appartamento è presente anche la sezione rilievi del comando provinciale. Lo comunicano in una nota i carabinieri. Non si esclude l'omicidio. Nell'attico era presente al momento del ritrovamento del cadavere il figlio, sentito in questo momento dai carabinieri.

L'allarme è stato dato dal custode

Chi era Fiorenza Rancilio

La donna uccisa, Fiorenza Rancilio, era la presidente della fondazione Augusto Rancilio, intitolata a suo fratello, architetto conosciuto per essere stato sequestrato il 2 ottobre 1978 dall’Anonima a Cesano Boscone, vicino Milano all'età di 26 anni.

La famiglia Rancilio è nota per la storica azienda di macchine del caffè

La famiglia Rancilio è nota per l'azienda storica di macchine del caffè che porta il loro nome, fondata a Parabiago nel 1896 da Roberto. Rancilio Group, oggi parte di Ali Group, ha un fatturato di 74 milioni di euro al 2022, con 270 dipendenti circa (di cui 160 nella sede di Parabiago) e un'export dell'89% della produzione. I Rancilio sono anche attivi nell'ambito immobiliare.

