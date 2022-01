Finta malattia e minacce per avere un milione di euro dall’ex avvocato; indagati padre, madre e figlio

La Guardia di Finanza di Monza ha sequestrato circa un milione di euro a padre, madre e figlio, con l'accusa di aver raggirato il loro ex avvocato, un professionista milanese in pensione dal 2016, fingendo che il capofamiglia fosse gravemente malato e che, oltre a dover sostenere costose cure sperimentali, fosse finito vittima della criminalità organizzata per debiti sempre dovuti alle sue condizioni di salute.

Monza, positiva al Covid esce di casa per andare a fare shopping: «Non posso perdermi i saldi»

L'indagine è partita da un esposto presentato in Procura a Monza da un istituto di credito che, dopo aver rilevato diversi bonifici per svariate centinaia di migliaia di euro, partiti dal conto corrente dell'avvocato, ultrasettantenne, in favore di un suo ex cliente, della moglie e del figlio, tutti residenti in provincia di Milano, ha deciso di attivare le forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA