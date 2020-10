«Fino a 600 decessi al giorno entro fine novembre», ecco le previsioni di un gruppo di ricercatori

Fino a 600 decessi al giorno. Questo è quello che si rischia se non si riuscirà a far rientrare l'emergenza dei contagi da coronavirus. A fare la preoccupante stima è un gruppo di ricercatori dell’università e del Policlinico di Pavia, del Politecnico di Milano e delle università di Udine e di Trento, come riportato da il Sole24ore.

Gli esperti spiegano che già da metà novembre si potrebbero raggiungere i 600 morti al giorno in Italia, con oltre 60mila ricoverati di cui 5.700 in terapia e si potrebbe arrivare a sfiorare il milione di contagi giornalieri se non si prendono misure drastiche contro la diffusione del virus. Sono questi i motivi per cui diversi esperti stanno tornando a parlare di lockdown, da uno studio dei numeri e da un'analisi di quanto accaduto in primavera la situazione sembra essere molto preoccupante.

Per gli esperti fondamentale è l'affidabilità dei dati per controllare i contagi. «Se quelli sulla posotività arrivano in ritardo per la saturazione del sistema sanitario e per di più con un ritardo diverso da regione a regione», spiega Enrico Bucci, professore di Biologia alla Temple university di Philadelphia, «diventa difficilie se non impossibile poter valutare la reale situazione epidemiologica».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 18:36

