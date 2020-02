Si finge una bambina e adesca minori su whtasapp per poi violentarli

Sarà celebrato a Lodi e non più a Milano il processo al 48enne originario del Lodigiano arrestato nel giugno scorso perché, fingendosi una ragazzina su WhatsAapp, avrebbe adescato e poi abusato per tre anni di tre minorenni, tra gli 11 e i 13 anni.



A decidere il trasferimento è stata questa mattina la quinta sezione penale del Tribunale milanese, che ha accolto l'eccezione di competenza territoriale sollevata dalla difesa dell'imputato. Stando all'inchiesta, coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella, e condotta dai carabinieri del comando provinciale di Lodi, il 48enne si celava sotto il profilo di 'Giulià, una inesistente teenager cattiva e minacciosa, per soggiogare delle ragazzine e ad abusarne, fino a quando ha commesso un errore ed è stato arrestato.



Le accuse sono violenza sessuale, corruzione di minore, sostituzione di persona e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 13:15

