Grandi russi e samba, la Filarmonica della Scala suona (gratis) in piazza Duomo

I grandi russi e un tocco di samba. Questo il programma per il “Concerto per Milano” della Filarmonica della Scala in piazza Duomo, ormai una tradizione consolidata per i milanesi, visto che è giunta alla sesta edizione.

L’appuntamento è il 10 giugno sotto le stelle («speriamo non sotto la pioggia» scherza il sindaco Giuseppe Sala) con la Filarmonica diretta da Riccardo Chailly, ospite solista il pianista Denis Matsuev, e un programma «tutto russo con un tocco di samba», come spiega lo stesso maestro. «Cominceremo con il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 1” di Ciajkovskij, uno dei brani più celebri del repertorio pianistico e tra i più amati, una meravigliosa pagina romantica». Poi toccherà ai “Quadri da un’esposizione” di Musorgskij nell’orchestrazione di Ravel, altra pagina famosissima, cui asi aggiungerà «una pagina nostalgica di Rachmaninov». E la samba sudamericana finale per concludere «con un grande sorriso collettivo di piazza Duomo».

Un palco di 32 metri accoglierà i cento orchestrali, mentre la macchina organizzativa vede impegnate duecento persone per accogliere almeno 25mila spettatori. In piazza 7 maxischermi e una diretta in mondovisione Rai 5 e RadioRai3. E tutto gratuito. Infine, occorre ricordare che la sicurezza è sempre in primo piano, ovviamente. Da qui l’invito del Comune a presentarsi prima, per superare con calma i controlli e di non portare zaini o borse voluminose.

Martedì 22 Maggio 2018