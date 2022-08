Musica, Filagosto Festival: da Dargen D'Amico a Africa Unite

di Paola Pastorini

Numero tondo per il Filagosto Festival, giunto all’edizione numero 20, che festeggia con un’edizione ricca di ospiti. Africa Unite, Mobrigi, Dargen D’amico, Naska, Destruction. Da oggi a domenica, sei giorni di musica, italiana e internazionale, con suoni che spaziano dal reggae all’indie, hip hop ed elettronica, fino al metal. Il festival di Filago il piccolo centro fra Trezzo e Bergamo, comprende due palchi, più di trenta concerti in programma e il sabato dedicato al metal internazionale con le band del Metal For Emergency, tutto rigorosamente a ingresso gratuito. Saranno gli Africa Unite ad aprire il Filagosto 2022, la band che ha all’attivo 41 anni di carriera si esibirà per la prima volta su questo palco. Domani tocca a Mobrici con la sua anima indie pop; giovedì è tempo dell’energia di Naska. Venerdì il dj set del re dell’elettro music, The Bloody Beetroots. La domenica si balla con il ritmo del cantautore indipendente Dargen D’Amico. Sabato sera i Destruction, formazione tedesca del thrash metal che celebra i suoi 40 anni di carriera, unica data italiana, sono la band di punta dell’edizione 2022 del Metal for Emergency. E poi la cucina, la ricca selezione di birre artigianali dei birrifici bergamaschi e non solo, oltre a track food da tutta Italia.

Dal 2 al 7 agosto. Via delle Industrie. Filago (Bg). Ingresso gratuito. Info programma e orari www.filagostofestival.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 06:25

