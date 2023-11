Moglie e marito trovati morti in casa dal figlio, sui corpi segni di coltellate: ipotesi omicidio suicidio

di Redazione web

Un 24enne ha trovato i cadaveri dei genitori accoltellati in casa. Si tratta di due coniugi italiani lui 54enne, lei 47enne. Entrambi i coniugi, presentano ferite d'arma da taglio. A rinvenire i corpi in camera da letto è stato il figlio convivente. Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici della sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Milano. Il ritrovamento nel pomeriggio, alle ore 15:10 circa. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, attivati dal 118, sono intervenuti in un appartamento di Corbetta, Milano, in via Piave.

Il ritrovamente dei cadaveri

Stando a quanto filtrato, entrambi i cadaveri presentavano segni di fendenti. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e del nucleo investigativo di Milano stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto, anche ascoltando il 24enne, per capire cosa sia successo in quella casa. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un omicidio suicidio.

Nessuna lite in passato

Emerge che nel passato del 47enne e della 54enne non risulterebbero episodi violenti, né precedenti interventi delle forze dell'ordine. Sembra, però, che negli ultimi periodi la coppia stesse vivendo dei problemi.

