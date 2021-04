Un secolo di Fiera: la "Campionaria" fa 101, da una ripartenza all'altra

Il 12 aprile del 1920, grazie all'iniziativa di otto imprenditori, nasceva a Milano la prima Fiera Campionaria, organizzata sui Bastioni di Porta Venezia, con 1200 espositori, di cui quasi un terzo stranieri. Gli stand furono ricavati dalle baracche dei prigionieri di Caporetto. La Campionaria nasceva dopo che l'Italia era uscita da due terribili prove: la prima guerra mondiale la pandemia di Spagnola. E allo scoccare dell'anniversario 101 ecco ancora l'ombra di un virus che ha messo in ginocchio il mondo intero, ma la Fiera è pronta a ripartire e contribuire a rilanciare l'economia del made in Italy riportandone le tante eccellenze, dal design al fashion, sotto i riflettori del mondo.



Nel 1922, con Regio Decreto di Vittorio Emanuele III, l'ente autonomo Fiera Internazionale di Milano ha intrapreso un cammino che l'ha portata a diventare uno dei poli espositivi più importanti al mondo. Nel 1923 viene trasferita nella Nuova Piazza d'Armi, zona Amendola, che prende il nome di Fiera Campionaria, fino al 1985 quando diventa Fiera d'aprile. Nel 1997 si aprono 3 nuovi Padiglioni al Portello, mentre nel 2005 Fiera Milano spa (dal 2002 quotata in Borsa) trasloca a Rho Pero, lasciando spazio al quartiere CityLife. «La storia della Fiera come quella dell'Italia - spiega Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano - è una storia di ricostruzione e di rinascita. Siamo convinti che sarà così anche questa volta». Le aspettative di ripartenza sono per il secondo semestre, quando nei padiglioni di Milano e di Rho la Fiera vuole tornare a essere protagonista. Nel 2019 sono state 50 le manifestazioni con 4 milioni di visitatori e 25.000 espositori, e generato 17,5 miliardi di Euro di export. Diventata padiglione per i malati nel 2020 e ora hub vaccinale, la Fiera così come non ha festeggiato il centenario, anche quest'anno non celebra il compleanno 101. Ma la festa è solo posticipata al compleanno 102, che potrebbe cadere tra le rassegne del fashion e il Salone del mobile più grande di sempre.



