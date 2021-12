Milano, incidente choc: Fiat 500 vola nel ghiaccio e si cappotta

Incidente spettacolare, ma per fortuna senza gravi conseguenze nel cuore di Milano. Una nuova Fiat 500 Enjoy a noleggio di colore rosso è sbandata di primo mattino davanti al carcere di San Vittore, complice l'asfalto ghiacciato causa le temperature polari della notte, ed è finita con le ruote all'aria proprio in mezzo alla carreggiata.

Sul posto i mezzi di soccorso del Suem, ma non risultano feriti gravi. A gestire la viabilità la polizia locale di Milano: per sgombrare la strada sono dovuti intervenire i tecnici della viabilità. Ci sono volute alcune ore per ripulire l'asfalto e riaprire il tratto stradale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Dicembre 2021, 18:08

