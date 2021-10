Fiamme in appartamento a Milano, morta 90enne: ipotesi omicidio

Una donna di 90 anni è morta nell'incendio che si è sviluppato nel suo appartamento a Milano, in via Ponte Seveso, vicino alla Stazione Centrale. Ancora incerte le cause che hanno provocato il propagarsi delle fiamme. L'anziana, che abitava al primo piano, ha avuto un arresto cardiaco sul posto ed è deceduta.

Leggi anche > Maltempo, il ciclone Apollo arrivato in Sicilia: allerta rossa e invito a non uscire. Paesi evacuati tra Catania e Siracusa

Al momento si indaga a tutto campo, non si esclude infatti anche l'ipotesi che possa essersi trattato di un omicidio. Le fiamme potrebbero essere state usate dal killer per coprire le tracce di una morte violenta, forse per strangolamento. Sul posto sono presenti polizia, vigili del fuoco e il personale del 118.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA