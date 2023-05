Festival Universitario 2023, sabato una giornata di festa per gli studenti degli atenei milanesi

di Claudio Burdi

L’università fa festa. Sabato 13 maggio debutta il Festival Universitario che si tiene al Talent Garden di via Calabiana a Milano. L’evento è dedicato alle ragazze e ai ragazzi che frequentano gli atenei di Milano e non. Focus sulla formazione, la tecnologia e la sostenibilità. E, naturalmente, anche sul caro-casa per i fuorisede, problema in questo momento al centro della discussione in tutto il Paese. «È vero che Milano è una città business-oriented - ha commentato l’assessora allo Sport, Turismo e Giovani Martina Riva -, ma è anche una città universitaria, che accoglie circa 200mila studenti: oltre il 60 per cento degli iscritti qui arriva da altre città d’Italia e il 10% dall’estero».



Per quanto riguarda la formazione, su due palchi per tutto il giorno si susseguiranno speech, workshop e incontri interattivi con oltre 50 speaker, esperti di vari settori, da Demetrio Albertini allo stilista Tiziano Guardini fino a Stefano Maiolica, autore del seguitissimo profilo “Un Terrone a Milano”.

Il 13 maggio. Via Calabiana 6. Ingresso diurno 5 euro. Dalle 19, 10 euro. Info universitynetwork.it

