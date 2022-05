Milan, Sala apre all'ipotesi maxi schermo in piazza Città di Lombardia per i tifosi

La proposta del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di posizionare in piazza Città di Lombardia il maxi schermo per permettere ai tifosi del Milan di vedere la partita domenica «per me andrebbe bene, poi è chiaro che l'autorizzazione gliela dà la questura, però potrebbe essere una location assolutamente adeguata». Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una conferenza stampa alla Galleria di Arte Moderna, commentando la proposta del governatore lombardo.

«Il problema vero è che per fare le cose bisogna richiederle e deve farlo il Milan, l'ho spiegato anche a Scaroni, lo sa benissimo - ha aggiunto -. Se il Milan lo richiede posso dare senz'altro una mano per questo maxischermo. La proposta di Fontana è buona». Ai giornalisti che gli hanno chiesto se è preoccupato per eventuali tensioni che ci potrebbero essere domenica tra tifoserie il sindaco ha risposto, «non credo, in questo momento la situazione è abbastanza tranquilla. vedo più un problema organizzativo che di sicurezza», ha detto .

«Il fatto che ci sia una squadra che vince la Coppa Italia e una lo scudetto non è male per la città - ha poi aggiunto parlando di come è andato il campionato -. Poi il fatto di avere due squadre in Champions League e avere partite che richiamano turisti è una cosa molto molto buona per la città e per gli alberghi. C»è rivalità ma meglio il Milan che un'altra squadra«, ha concluso,

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA