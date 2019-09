Festa Ferrari a Milano: piazza Duomo invasa dalla Rossa FOTO

Hamilton, Leclerc e Vettel: i tre moschettieri della Formula 1 promettono battaglia nel tempio della velocità di Monza. Un Gran Premio che resterà nel calendario del Circus fino al 2024, dopo la firma sul rinnovo di contratto avvenuta in piazza Duomo a Milano tra Angelo Sticchi Damiani e Chase Carey. Leclerc - fresco di tatuaggio, con un cavallino disegnato sulla gamba sinistra - vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la prima vittoria ottenuta a Spa e progetta un futuro da «campione del mondo in Ferrari»; Vettel punta al riscatto dopo «un anno difficile» e vede la Rossa «un pò favorita» sulle altre; Hamilton vuole invece guastare la festa a Monza e punta ad aumentare il vantaggio (65 punti) sul compagno in Mercedes per mettere in ghiaccio il sesto titolo mondiale («è la mia migliore stagione in carriera ma il campionato non è ancora chiuso»).I tre sono però d’accordo su due punti focali: la Ferrari è leggermente favorita per la vittoria e Monza resta un circuito unico. Se il Gran Premio nel weekend potrebbe fare segnare numeri record (potrebbero essere venduti oltre 200mila biglietti), a Milano invece si celebrano i 90 anni della Scuderia di Maranello e del Gran Premio d’Italia, con una vera marea rossa che invaderà nelle prossime ore anche il circuito e che chiede a gran voce a Mattia Binotto, «la doppietta» rossa.«Il nostro obiettivo - ammette il Team Principal della Ferrari - è provarci». Tiene il basso profilo invece l’ad Ferrari, Louis Camilleri: «È una bellissima serata, grazie a tutti di essere qui. Siete l’anima della Ferrari». Piazza Duomo è infatti gremita di appassionati (più di 10mila presenze), applausi e cori si sprecano per chi si alterna sul palco per un fugace saluto e scattare alcune foto ricordo: lo «Schumi, Schumi» dedicato al padre fa venire la pelle d’oca a Mick Schumacher che vuole correre a Monza in Gp2 in memoria dell’amico Antoine Hubert, scomparso a Spa settimana scorsa dopo uno spaventoso incidente di gara; Fisichella è «orgoglioso» di far parte della famiglia Ferrari, Badoer si augura un ritorno al top come ai suoi tempi; Arturo Merzario, Mario Andretti, Jean Alesi, Alain Prost, Felipe Massa, Kimi Raikkonen (ultimo iridato in Ferrari, nel 2008) vengono acclamati come star; Vettel (che dal palco canta Toto Cutugno) e Leclerc girano con le auto storiche del Cavallino Rampante, arringando la folla con la speranza di rendere magico il weekend, sull’onda lunga del grande annuncio del rinnovo per 5 anni del Gran Premio d’Italia. Un soddisfazione enorme per il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani: «Avevamo il mandato di organizzare il gran premio d’Italia a Monza. Domenica scade il contratto firmato tre anni fa, ma noi dell’Aci siamo abituati a lottare per mantenere gli impegni. Non è stato facile ma alla fine abbiamo trovato un accordo con la Formula 1 e adesso possiamo dire con serenità che il gran premio a Monza ci sarà fino al 2024». Un accordo che fa felice anche Liberty Media, organizzatrice del Mondiale. «Non potrei essere più contento di questo annuncio - spiega Chase Carey - perché ci sono tante altre gare nel calendario della Formula 1, ma c’è solo una Monza e un solo pubblico italiano». Sarà di buon auspicio per un tripudio Ferrari?