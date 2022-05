Festa della mamma: cioccolato, torte, caramelle per coccolarla

Festa della Mamma, un dolce pensiero è sempre gradito. Tante le proposte golose tra cui scegliere. Per l'occasione le pasticcerie milanesi si sono sbizzarrite in cioccolatini, torte o caramelle. Come le Mum Box di Solbiati Cioccolato (solbiaticioccolato.it) con praline, piccoli boccioli di rosa o cuori di cioccolato belga in varie sfumature di rosa, dal morbido ripieno (fragola, lampone, pesca, mandorla, zabaione, pistacchio e peperoncino) o le latte di caramelle della nuova collezione di Pastiglie Leone (pastiglieleone.com) con i disegni romantici dell'artista parigina Nathalie Lété (fino a sabato, dalle 15 alle 18 alla Bottega Leone, una calligrafa le personalizza con biglietti e card brandizzate). Tra le idee dolci di Ernst Knam (eknam.com), da leccarsi i baffi la torta Cuore per la Mamma una mousse a forma di cuore su base lemon cake; e il lecca lecca rosso al cioccolato fondente con la scritta Mamma ti voglio bene in cioccolato bianco. La pasticceria Frau Knam (frauknam.com) propone dolci a tema coccinella e Un fiore per la mamma, elegante cofanetto di praline disposte a quadrifoglio. Dallo chef Daniel Canzian (danielcanzian.com) una box con una tavoletta di cioccolato CIÒ accompagnata da una mignon di rum Diplomático Reserva Exclusiva. Peck (delivery.peck.it) propone i dolci con dedica Alla mamma a-dorata, torta d'alta pasticceria in edizione limitata a base di miele, cioccolato bianco e limone. Due creazioni ghiotte da segnalare per la Pasticceria Moschella (moschella.shop): la Torta della Mamma (crema di ricotta con pere su pan di spagna alle nocciole e riduzione alle pere) e la Heart Cream Tart a forma di cuore (due strati di pasta frolla croccante farciti con crema chantilly e decorata con frutti di bosco freschi). Glassa a specchio e decorazione di cioccolato bianco a forma di cuore per l'inedita torta mandorla e albicocca di Pasticceria Martesana (martesanamilano.com). E per la mamma vegana, crudista o allergica al glutine ecco che Grezzo Raw Chocolate (grezzorawchocolate.com) ha realizzato il Cuore di Mamma Lamponi e Cioccolato Crudo e il Golden Love, una frolla a forma di cuore al caramello salato e nocciola.

