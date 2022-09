Ferrari, a fuoco il tir diretto a Monza dai Paesi Bassi: intervengono i pompieri. L'ironia del web FOTO

La settimana del Gran Premio di Monza non inizia nel migliore dei modi per la Ferrari. Un tir della scuderia di Formula 1, in viaggio dall'Olanda (dove si è tenuta l'ultima gara) verso l'Italia, ha rischiato l'incidente a causa di un surriscaldamento ai freni, che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Con il timore di un principio di incendio da parte degli autisti, il mezzo ha dovuto effettuare una fermata di emergenza nel parcheggio dell'autoporto di Susa.

L'allarme nella notte

I due autisti di nazionalità inglese che stavano guidando il tir verso l'autodromo di Monza, hanno dato l'allarme intorno alle 2 di notte, dopo essersi resi conto del fumo che fuoriusciva da sotto il mezzo. L'intervento della squadra 91 e dei vigili del fuoco di Susa è durato circa un'ora. Dopo aver rimesso a posto il mezzo, i dipendenti della Ferrari si sono rimessi alla guida. Le immagini dell'incidente hanno fatto il giro del web. Dopo tanti problemi avuti dal Cavallino in pista in questa stagione, i social non potevano che essere impietosi. «Non ci credo, cominciamo bene», ha scritto un utente. «Gli avevano montato il motore della F1», risposto un altro. E ancora: «Colpa di una visiera staccata dal camion della Red Bull», facendo riferimento al problema avuto da Leclerc a Spa.

