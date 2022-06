Love Mi, la grande attesa per Fedez in piazza Duomo: fan sotto il palco dall'alba

Grandissima attesa per il concerto Love Mi organizzato da Fedez in piazza Duomo a Milano: già all'alba giovanissimi fan sotto il palco in attesa dell'evento del tardo pomeriggio. Un'attesa rovinata dalla pioggia che è caduta sulla città all'ora di pranzo.

In occasione del concerto benefico Love Mi, organizzato da Fedez in piazza Duomo a Milano, TikTok offre alla sua community la possibilità di accedere al dietro le quinte e scoprire le emozioni degli ospiti e degli artisti sul palco durante una Live trasmessa dal profilo di Fedez. Sarà anche possibile utilizzare lo Sticker per le donazioni per devolvere il proprio contributo direttamente in app a Fondazione Fedez E.T.S.

I proventi verranno destinati a Together to go (Tog) - la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali infantile e sindromi genetiche con ritardo mentale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 15:59

