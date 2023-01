Federico muore a 16 anni, investito e ucciso dalla carambola di due auto. «Doveva uscire con gli amici»

Tragedia nel bresciano. Un ragazzo di 16 anni, Federico Doga, è stato travolto e ucciso ieri sera da due auto in una carambola avvenuta a Iseo: la giovane vittima non è sopravvissuta al tremendo doppio impatto avvenuto nella centralissima via Roma chiusa poi al traffico per i rilievi delle forze dell'ordine.

Ragazzo di 16 anni muore a Iseo

Il giovane morto è un 16enne bresciano, che è stato riconosciuto in tarda serata dai genitori, arrivati sul luogo della tragedia. Il ragazzo è stato investito da due auto, una guidata da un residente ad Iseo e l'altra sulla quale viaggiava una famiglia con una bambina. La carambola di vetture non ha lasciato scampo al giovane pedone.

Federico doveva passare la serata con gli amici

Il giovane si chiamava Federico Doga ed era residente a Comezzano-Cizzago, nella Bassa Bresciana Occidentale: i suoi genitori lo avevano accompagnato poco prima a Iseo, dove doveva incontrare i suoi amici per un'ultima serata di festa prima di tornare a scuola. L'incidente, racconta BresciaToday, è avvenuto intorno alle 20: Federico ha attraversato la strada in un punto buio senza strisce pedonali e due auto lo hanno investito, per poi scontrarsi tra loro. Su una delle due auto viaggiava un 39enne di origini albanesi, sull'altra una famiglia della Bergamasca, padre, madre e figlioletta di 10 anni, che è rimasta sotto choc.

