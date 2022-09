Milano, la Gilda delle periferie al Teatro Fontana: malinconica e innamorata

di Ferruccio Gattuso

C’è un Bar Blues a Milano, dove una donna coraggiosa canta il suo malinconico amore per un uomo. Per trovare il bar (e lei) ci si deve tuffare nelle pagine di Giovanni Testori della Gilda del Mac Mahon ambientati in una città appena uscita dalla seconda guerra. Oppure recarsi al Teatro Fontana fino a domenica per vederla sul volto e nel corpo di Federica Bognetti, che ne ha adattato e interpretato la storia nello spettacolo Bar Blues insieme al sassofonista Emilio Vernizzi. Sul palco è una donna che si identifica nella mitica Gilda di Rita Hayworth ma, spiega la protagonista, «vive la sua vita in una realtà ben lontana dai fasti di Hollywood, amando e seducendo, mantenendo la testa alta di fronte al giudizio della gente, collezionando storie con uomini, restando però sempre libera». La messa in scena è un gioco tra prosa e canzone che l’attrice bergamasca da tempo predilige: «Il monologo passa dalla terza alla prima persona, e in alcuni snodi subentrano canzoni come Scettico Blues di Milly, Quelle histoire di Jeanne Moreau o Put The Blame On Me della Hayworth. In questi casi il dialogo è tutto tra il canto e il sax di Vernizzi, che si avvale di una pedaleria elettronica con cui genera sonorità originali. Una sfida di voce e corpo che, fino alla pandemia, portavo in scena con l’ausilio di una intera band, oggi invece ha una veste che ha dato un nuovo volto allo spettacolo». Il “blues” nel titolo, dunque, è più nel messaggio che nelle note: «Il blues è la malinconia, il racconto e il canto triste che, però, risollevano l’anima» afferma l’attrice, che aggiunge: «La Milano che emerge dalla prosa netta di Testori è quella di un caffè chantant non troppo chic e di strade e personaggi che hanno allo stesso tempo forza drammatica e leggerezza tragicomica». Oggi, quella Gilda così femme fatale sarebbe anacronistica? «I social hanno tolto molti piedistalli ai divi. Ma per assurdo allo steso tempo chiunque appaia, anche solo brevemente, in tv assume potere e fascino».

