Il Governo vieta gli spostamenti da comune e comune: ecco l'ordinanza

Misurazione della febbre per chi entra nei supermercati e nelle farmacie della Lombardia . In base all'ordinanza emessa il 21 marzo, in serata dal presidente della Regione Attilio Fontana, si prevede la misurazione della temperatura corporea a chi entra negli esercizi commerciali ancora aperti e, in caso sia pari o superiore a 37,5° c'è l'obbligo di vietare l'ingresso. E' scritto testualmente nell'ordinanza diffusa ieri dalla Lombardia